Минобороны отчиталось об отражении всех попыток ВСУ прорваться в Белгородскую область

Минобороны России впервые подробно прокомментировало попытку прорыва украинских подразделений на территорию Белгородской области. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.

В нем говорится о событиях 14 марта. «Около 16.30 мск в целях достижения внезапности, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников, на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении одного километра от государственной границы Российской Федерации», — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, высадившись, диверсанты двинулись в направлении села Козинка Белгородской области, где зашли в несколько домов на его окраине. При попытке продвинуться вглубь села украинские военные столкнулись с бойцами российской армии и пограничниками.

В результате столкновения, в ходе которого российская сторона применила авиацию, артиллерию и дистанционное минирование, украинские диверсанты понесли «существенные потери» и начали отступать на территорию Украины, утверждают в Минобороны.

«Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены», — говорится в сообщении ведомства.

Одновременно с этим, как сообщили в Минобороны, огнем РСЗО российские военные уничтожили группу украинских военнослужащих, которая выдвигалась для эвакуации раненых и убитых диверсантов. Общие потери ВСУ якобы составили более 50 человек.

Как утверждают в ведомстве, всего за трое суток с 12 по 14 марта в ходе попыток прорыва на территорию Белгородской области подразделения ВСУ потеряли 1500 человек, 500 из которых убитыми, а также 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

12 марта о рейде на территорию Белгородской области сообщил ряд подразделений, в которых на стороне ВСУ воюют выходцы из России, в частности, «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России». Близкий к российским силовикам телеграм-канал Baza сообщал о прорыве границ Курской и Белгородской областей со стороны Украины и стрелковых боях, завязавшихся на российской территории.

Позже ФСБ отчиталось об отражении попытки прорыва границы и уничтожении более ста украинских диверсантов.

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