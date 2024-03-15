В нескольких регионах России избиратели залили урны для голосования зеленкой и чернилами

В России зафиксировали несколько случаев, когда на избирательных участках люди выливают чернила или зеленку в урны для голосования.

Так, на избирательном участке в московском районе Отрадное девушка вылила зеленку в урну для голосования. Видео опубликовало РИА «Новости». Близкий к силовикам телеграм-канал Baza утверждает, что девушка якобы выкрикивала проукраинские лозунги, а также предполагает, что «ей дали задание по телефону».

Следственный комитет сообщил о возбуждении против нее уголовного дела по статье о воспрепятствовании избирательному процессу (статья 141 УК). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

В Ростовской области Следственный комитет по этой же статье возбудил уголовное дело против 62-летнего мужчины. Он, как утверждается, вылил зеленую жидкость в урну для бюллетеней на избирательном участке в Азовском районе. Сейчас мужчина задержан.

Телеграм-канал «Воронеж сегодня» также сообщил о похожем случае на избирательном участке в городе Борисоглебске. На опубликованном видео и фото бюллетени в урне испорчены зеленкой. Сообщается, что женщину, которая это сделала, задержали.

Издание «7x7» пишет, что в Воронежской области зафиксировали два таких случая: в Юго-Восточном и Северном микрорайонах Борисоглебска.

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники полиции задержали женщину, которая попыталась сжечь урну с бюллетенями, пишет RusNews. В окружном избиркоме рассказали, что бюллетени якобы не пострадали.

Ранее сегодня в ЦИКе сообщили, что в Ростове и Карачаево-Черкесии в урны вылили чернила. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев призвал усилить охрану ящиков для голосования.

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