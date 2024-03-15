В ЦИК рассказали о попытках сорвать президентские выборы и предложили усилить охрану урн 

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала о попытках сорвать голосование на некоторых избирательных участках.

«Фиксируются звонки якобы от Росгвардии о том, что идет проверка кнопки тревожной сигнализации, просят нажать», — рассказала она.

Памфилова вспомнила «прозападные» медиа, которые иронизируют над выборами. И пригрозила ответными мерами: «Получат такой отпор, мало им не покажется».

В свою очередь, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев рассказал, что в двух регионах на участках для голосования неизвестные вылили в урны чернила.

«[Это] делают и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги и вознаграждение. Это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии, убедительная просьба усилить охрану ящиков для голосования», — сказал он.

В свою очередь, телеграм-канал «Воронеж сегодня» сообщил о женщине, которая якобы залила зеленку в урну для голосования на избирательном участке в городе Борисоглебске. Женщину задержали, а урну опечатали.

Одновременно приходят сообщения об отзыве независимых наблюдателей, принуждении избирателей к участию в голосовании и попытках сорвать проведение экзит-полов. В частности, партии КПРФ и ЛДПР в нескольких регионах отозвали выданные ранее независимым наблюдателям направления «Наблюдателей независимых практически нет. <...> В некоторых регионах сейчас партии, которые выдали направления независимым наблюдателям, начали уже их отзывать», — рассказал сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук.

По его словам, высокую явку на выборах можно объяснить избирателями, которых принуждают голосовать. «Они активно фотографируют бюллетени в кабинках. Они просят у комиссии дать им какую-нибудь справку о том, что они проголосовали», — добавил Андрейчук.

«Голос» также сообщает и о других нарушениях. Например, региональные отделения КПРФ не могут получить доступ к трансляциям с избирательных участков. «Фактически видео с десятков тысяч участков может смотреть лишь один человек от партии, находящийся в Москве», — говорится в жалобе, размещенной на портале «Карта нарушений».

В свою очередь, проект «ОВД-Инфо» сообщил о задержании в Ханты-Мансийске волонтерки от партии «Гражданская инициатива» Полину Змановскую, которая проводила экзит-пол на выходе из избирательного участка №288.

Как сообщается, ее задержали по заявлению сотрудников избирательной комиссии. Девушку доставили в отделение полиции, где держат уже более четырех часов, так и не сообщив формальную причину задержания.

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