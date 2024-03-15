ФСБ отчиталась о задержании готовившего теракты члена легиона «Свобода России»

ФСБ отчиталась о задержании члена легиона «Свобода России» (ЛСР). Это подразделение из выходцев из России, которое воюет на стороне ВСУ. Российские власти признали его террористической организацией.

Как заявили в Центре общественных связей ФСБ, задержанный якобы готовил теракты в Брянске в преддверии президентских выборов.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержан житель Краснодарского края, гражданин России 2002 г. р., осуществлявший по заданию признанной террористической украинской организации "Легион "Свобода России" (ЛСР) подготовку терактов в Брянске в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии выборов президента РФ», — сообщили в спецслужбе.

Там также рассказали, что завербованный россиянин по указанию украинских кураторов забрал из тайника в Калужской области взрывные устройства и якобы заложил их возле входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры.

Против задержанного возбудили уголовные дела о приготовлении к террористическому акту (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК) и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозки взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК).

В тот же день ФСБ сообщила о задержании в Москве мужчины, который якобы по заданию украинских спецслужб собирал и запускал беспилотники возле объектов Минобороны России, таким образом создавая ложные цели для российской ПВО. Как утверждают в спецслужбе, задержанный также связан с легионом «Свобода России».

Накануне ФСБ отчиталась о задержании в Петербурге четырех членов другого состоящего из россиян подразделения, воюющего на стороне ВСУ, — «Русского добровольческого корпуса» (РДК). Как утверждали в спецслужбе, задержанные планировали отравить «высокотоксичным химическим веществом» продукты, предназначенные для отправки на фронт в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, по версии ФСБ, задержанные проводили разведку инфраструктуры «для последующей подготовки терактов». В «РДК» «Холоду» не смогли подтвердить эту информацию.

Читать еще OnlyFans обвинили в заработках на изнасилованиях и порномести Площадка размещает видео преступлений и получает за них деньги. Полиция ничего не может сделать

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.