Навальный призывал выбрать кандидата для голосования с помощью квантовой физики

Соратники политика Алексея Навального опубликовали на его сайте пост, написанный им незадолго до смерти.

Навальный рассказал о созданном его командой приложении «Фотон», которое может помочь определиться с тем, за кого голосовать на выборах. «Даже если надо голосовать за любого против Путина, то все равно хочется иметь какую-то схему голосования. Хочется проголосовать умно, со смыслом», — писал Навальный. По его мнению, голоса между всеми кандидатами, кроме Путина, должны распределяться равномерно.

В связи с этим Навальный предложил голосовать по методу случайного числа, то есть, используя квантовую физику. «Если мы выстрелим фотоном по четырем мишеням — фамилиям кандидатов и пункту “сделать бюллетень недействительным”, то реально НИКТО не знает и не может предсказать, куда он врежется», — писал политик.

Навальный объяснил, что в приложении, когда человек нажмет кнопку «проголосовать», образуется четыре комбинации из нулей и единиц. Согласно ей приложение и определит, за кого именно должен голосовать избиратель. То же самое можно сделать в боте «Умного голосования».

«Вы докажете, как много в России тех, кто не хочет Путина на пятый срок. Не ленитесь, пожалуйста. Приходите на участки в полдень и стреляйте фотонами», — добавил Навальный.

Политик в январе 2024 года поддержал акцию «Полдень против Путина», придуманную петербургским политиком Максимом Резником. Она подразумевает, что избиратели придут на участки 17 марта в 12:00 и проголосуют за любого кандидата, кроме Путина, или испортят бюллетень. После смерти Навального его вдова Юлия тоже призвала россиян участвовать в «Полудне против Путина».

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