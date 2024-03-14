Участника войны в Украине приговорили к 20 годам за поджог кафе

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего участника войны в Украине, 23-летнего сержанта Станислава Ионкина, к 20 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Ионкин выстрелил из ракетницы в ночном клубе «Полигон» в Костроме, из-за чего там начался пожар, в котором погибли 13 человек.

Ионкина осудили по статьям об убийстве двух и более лиц (пункты «а», «е», «и» части 2 статьи 105 УК), умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (пункты «д», «з» части 2 статьи 112 УК), умышленном уничтожении имущества (часть 2 статьи 167 УК) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). Прокуратура запрашивала для него 16 лет колонии и просила лишить его звания сержанта и медали «За отвагу».

По версии следствия, в ночь на 5 ноября 2022 года Ионкин участвовал в драке возле костромского ночного клуба «Полигон». Якобы желая напугать противника, он несколько раз выстрелил в воздух из ракетницы «Сигнал охотника». Затем конфликтующие переместились внутрь клуба, где Ионкин выстрелил еще раз. Пиротехнический патрон попал в потолок, который сразу же загорелся. Через несколько минут огонь и дым распространились на все одноэтажное здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров.

Как писал «Коммерсантъ», большинство эвакуационных дверей клуба были заблокированы. В результате пожара погибли 13 человек. Пожарные тушили огонь на протяжении пяти часов.

Ионкина задержали в тот же день. Выяснилось, что он — бывший участник войны в Украине, который получил ранение и был отправлен домой в Асбест Свердловской области. Там он восстановился после травмы, а в октябре 2022 года приехал в Кострому, где должен был пройти военно-врачебную комиссию. Ее заседание по разным причинам откладывалось на протяжении месяца.

Изначально на сержанта завели дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК). На первом допросе Ионкин признал вину в неумышленном поджоге. Позднее обвинение ужесточили. В новой редакции военный отказался признавать вину. Его защита настаивала, что умысла причинять вред кому-либо из посетителей клуба у Ионкина не было.

Как сообщает РИА «Новости», перед приговором сержант раскаялся в содеянном, но так и не согласился с квалификацией дела. По его словам, он согласен лишь с обвинением по статье о причинении смерти по неосторожности.

Помимо Ионкина в качестве фигурантов дела значились депутат костромской областной думы и владелец «Полигона» Ихтияр Мирзоев, в также директор компании «Империя» Наталья Беленогова — ее фирма занималась организацией работы ночного клуба. Мирзоеву и Беленоговой вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК). Изначально их поместили в СИЗО, но в ноябре 2023 года перевели под домашний арест. Расследование их дела продолжается до сих пор.

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