В ночь с 4 на 5 ноября произошел пожар в клубе «Полигон» в Костроме. Погибли 13 человек. 7 ноября в регионе объявлено днем траура. «Холод» рассказывает, что произошло и кого подозревают в поджоге клуба.

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«Там вообще всегда был беспредел»

Костромской клуб «Полигон» располагался на улице Никитская в одноэтажном торговом центре между «Пятерочкой», магазином пива и цветочным ларьком.

Для жителей города это место было «легендарным заведением», его рейтинг на «Яндекс.Картах» — три балла из пяти. Местная жительница в разговоре с журналистами назвала его «помойкой»: «Там вообще всегда был беспредел».

Рядом с клубом, на той же улице, находятся воинская часть и жилой дом. Из его окна даже видно клубную курилку — именно там нашли почти всех погибших во время пожара. Они задохнулись от дыма.

Очевидцы говорят, что около двух часов ночи у барной стойки случилась потасовка с участием примерно 15 человек. Около 02:10 жители соседнего дома услышали с улицы возле клуба крики, а затем громкий звук, потом второй — и в это же время появился зеленый свет. Вероятнее всего, это стрелял из сигнального пистолета 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин. Недавно он вернулся с войны в Украине.

«У нас под окнами драки. Там контингент такой... нехороший. Я бы не пошел туда и никому бы не посоветовал. Этот клуб работает до пяти, и потом начинается вот это все. На той неделе я полицию вызывал в 05:30», — рассказал журналистам местный житель Иван. Окна его квартиры выходят на клуб.

«Единственное, что я сказал, — “успокойтесь”»

Пожар внутри «Полигона» заметили не сразу. Одна из петард сигнального пистолета улетела в потолок, поэтому про нее через какое-то время «забыли».

Когда посетители клуба все-таки заметили огонь, потолок уже начал падать. Администратор вынес огнетушитель. Началась паника: около 250 человек побежали к главному входу, где было две двери, одну из которых — «вертушку» в человеческий рост — заклинило. Некоторые люди пытались ее выломать. Кто-то ушел к выходам с противоположной стороны здания, но они оказались закрыты — часть посетителей начали разбивать окна и вылезать через них, рассказали очевидцы.

На выходе из клуба образовалась давка. Некоторые из гостей клуба пытались вернуться, чтобы спасти других: кто-то был пьян и не осознавал происходящего. Чтобы дать людям покинуть горящее здание, прибывшим пожарным пришлось вскрывать замки и выламывать двери. Посетитель Андрей Кузьмин выбил одну из дверей, чем спас много жизней.

«Когда началась драка, они включили свет, произошел хлопок, и пошло моментально задымление. <...> Началась паника, пошел дым. Единственное, что я сказал, — “успокойтесь”. Сказал — и пошел вышибать дверь. Я ее как-то на автомате вышиб, и народ пошел», — рассказал он.

Свою помощь гостям клуба предложил Денис, таксист службы «Максим». Он бесплатно отвез замерзших людей домой: их вещи сгорели в «Полигоне».

Огонь также распространился на все здание: горели и «Пятерочка», и пивная, и цветочный магазин. В итоге огонь полностью уничтожил эти заведения.

Как пишет «Московский комсомолец», среди погибших в результате пожара в клубе «Полигон» оказались три члена одной семьи. Это супруги Юрий и Надежда Зачиналовы и сестра Надежды Любовь Бедошвили. Весной муж Бедошвили погиб на войне в Украине

Надежда Зачиналова работала директором продуктового магазина. У погибших супругов осталась несовершеннолетняя дочь.

«Мировой парень»

Полиция подозревает, что из сигнального пистолета выстрелил Ионкин. Его задержали в шести километрах от «Полигона». Он признал вину, сообщил ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах. Агентство также сообщило, что причиной для выстрелов стал конфликт в клубе. Суд арестовал Ионкина до 5 января. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Mash опубликовал видео с задержанием Ионкина. «Стой, мужики, не бейте! Да я не виноват, мужики, не крутите! Я сдамся, сдамся сам!» — кричит мужчина на видео.

Ионкин жил в городе Асбест Свердловской области, в Костроме находилась его воинская часть. У него есть жена Евгения, с которой он в браке семь лет, и двое детей — младшему сыну всего год и два месяца. Мать военнослужащего уверена, что он не виноват в пожаре.

Асбестский сосед Ионкина Влад (его фамилию 76.ru не называет) описывает семью как приличную и благополучную. Самого Ионкина якобы «ни разу не видели пьяным». Влад говорит о нем как о «мировом парне».

Жена Евгения называет Ионкина патриотом, так как он воевал за Россию в первые месяцы войны в Украине. Там он и получил ранение, после чего вернулся в Кострому. «Нет, он не мог такого сделать», — говорит мать военнослужащего.

После пожара также возбудили дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По второму делу на два месяца арестована Наталья Беленогова, директор фирмы, организовавшей работу сгоревшего клуба. В МЧС сообщили, что в клубе не было проверок. Собственник здания — депутат Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев

После пожара жители Костромы организовали возле клуба стихийный мемориал в память о погибших, куда начали приносить цветы.