Президент Литвы связал нападение на Волкова с Кремлем

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на соратника Алексея Навального Леонида Волкова могли напасть по указанию Кремля. Его цитирует Литовское национальное радио и телевидение.

«Понятно, что такие вещи планируются, не стоит удивляться. Но я хочу прояснить это: власти проведут оценку, расследование и, надеюсь, найдут виновных. И я могу сказать Путину только одно — вас здесь никто не боится», — сказал Науседа во время своего визита во Францию.

На Волкова напали вечером 12 марта возле его дома в Вильнюсе. По словам Киры Ярмыш, ему распылили в глаза слезоточивый газ, его избили молотком, а в машине разбили боковое стекло.

После нападения Волкова отвезли в больницу, но не стали госпитализировать. Позже политик рассказал, что ему больно ходить, но добавил, что его нога не сломана. Однако нападавший сломал ему руку. «Из меня хотели сделать отбивную. <...> Это был такой очевидный, типичный, характерный бандитский привет от Путина из бандитского Петербурга. Владимир Владимирович, тебе тоже привет», — сказал Волков.

Жена политика Анна Бирюкова предположила, что нападавших было двое. «Леонид успел заметить одного, его жене кажется, что в последний момент из окна она увидела двоих», – рассказала Ярмыш «Агентству».

Сторонник Навального Иван Жданов подчеркнул, что Фонд борьбы с коррупцией такие угрозы не остановят. «Очевидно, что после убийства Навального, теперь полностью возьмутся за тех, кто уехал за пределы РФ. Тут даже не нужно отдельного приказа из Кремля: разные группы околопутинских бандитов будут пытаться выслужиться перед ним и показать, кто круче», — написал он в своем телеграм-канале.

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