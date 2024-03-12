Международная Федерация Красного Креста находится под серьезным давлением со стороны западных правительств и доноров после появления информации о том, что Российский Красный Крест (РКК), который является частью организации, тесно связан с российскими военными и пропагандой. Об этом пишет британская газета Guardian.

Транснациональный Консорциум изданий, в который входит и Guardian, ранее получил доступ к документам, свидетельствующим о связях РКК с Кремлем.

Как оказалось, глава РКК Павел Савчук является членом созданного Владимиром Путиным «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), который, как утверждает издание, выбрал литеру Z как символ российского вторжения в Украину.

Представители Международного Комитета Красного Креста, отвечая на вопросы по этому поводу, заявили, что, насколько им известно, Савчук не участвует в деятельности ОНФ с марта 2022 года и больше не является членом этой организации. Как отмечает Guardian, фотография Савчука пропала с сайта ОНФ в феврале 2024 года, вскоре после того как об этом написали СМИ.

При этом в январе Савчук подписал соглашение между РКК и детским лагерем «Артек» в аннексированном Крыму, который находится под западными санкциями из-за участия в программах «патриотического перевоспитания» украинских детей, незаконно депортированных с оккупированных Россией территорий Украины.

Сам Савчук отказался общаться с представителями Консорциума, перенаправив их в пресс-службу РКК. Однако там на вопросы журналистов также отказались отвечать, мотивировав это тем, что в Консорциум входят издания, признанные российским властями «нежелательными» организациями.

Как пишет Guardian, другие высокопоставленные члены РКК делали заявления в поддержку российского вторжения в Украину. Так, глава тверского регионального отделения РКК Николай Добылев обвинил украинских военных в убийствах мирных жителей, тогда как российские солдаты, по его словам, «воюют с честью». «Как можно говорить о мирных переговорах с украинскими нацистами, совершившими военные преступления», — заявил он.

В свою очередь, глава отделения РКК в Орле Василий Бурковский принял участие в памятных мероприятиях в честь российских солдат, погибших в ходе вторжения в Украину. Во время мемориальной церемонии он посадил дерево. «Каждое посаженное дерево символизирует нашу веру в справедливую победу над темными силами, с которыми вынуждена сражаться Россия», — заявил тогда один из участников мероприятия.

Кроме того, в распоряжении журналистов оказались фотографии сотрудников РКК, которые в одежде с символикой организации, принимают участие в мероприятиях по воинской подготовке российской молодежи, где детей в возрасте от восьми лет учили обращаться с оружием.

В частности, речь идет о лагере «Детского спецназа» в Ханты-Мансийске, где вооруженные люди проводили занятия с детьми по рукопашному и ножевому бою, а также стрельбе из автомата Калашникова.

Все это, по мнению расследователей, ставит под сомнение принципы «нейтральности, беспристрастности и независимости», прописанные в уставе Международной Федерации Красного Креста.

После предыдущих публикаций на эту тему в западной прессе в организации заявили, что «внимательно изучают эти обвинения».

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