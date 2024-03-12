Глава Белгородской области сообщил о гибели участника теробороны

В Белгородской области во время рейда диверсантов погиб участник территориториальной обороны. Об этом написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадали десять мирных жителей. Шестеро из них находятся в больнице.

Гладков сказал, что проводится подомовой обход местных жителей. «Где-то уже происходят замеры, закрывается тепловой контур по временной схеме. Во многом мы уже смогли сформировать навык, который позволит нам в ближайшее время все восстановить», — написал белгородский губернатор.

Учащихся школ Белгорода, а также Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов перевели на режим самоподготовки до понедельника. Власти также рекомендуют перевести на этот режим студентов вузов. Детсады будут работать в режиме дежурных групп.

Ранее ФСБ отчиталась, что убила больше сотни украинских диверсантов, которые попытались перейти границу в Белгородской и Курской областях. Минобороны России сообщило, что 12 марта «украинские формирования» при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России одновременно на трех направлениях: в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области». Утром, по данным министерства, четыре атаки были в Теткино Курской области. Минобороны заявило, что «понеся значительные потери, противник отброшен».

Легион «Свобода России», где состоят россияне, воюющие на стороне ВСУ, опубликовал, как утверждается, видео перехода бойцами границы. В телеграм-канале легиона утверждалось, что они вели бои в районе Теткино. В «Свободе России» заявили, что легиону удалось уничтожить два российских БТРа.

Ни «Свобода России», ни также участвовавшие в рейде «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон» о потерях со своей стороны не сообщали.

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