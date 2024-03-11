Правозащитники сообщили о рассылке электронных повесток в Москве этой весной

В Москве электронные повестки тем, кого планируют призвать на срочную службу в армию, начнут рассылать уже текущей весной. Об этом сообщает «Призыв к совести».

По данным правозащитников, в столице на улице Яблочкова появился Единый пункт призыва. Туда свозят дела призывников — граждан от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе.

Призывники рассказали проекту, что в пункт свозят личные дела людей со всех московских военкоматов. Правозащитники предполагают, что там могут ввести систему цифрового учета. Электронные повестки в Москве, предположительно, начнут рассылать через «Госуслуги» и mos.ru.

Правозащитники отмечают, что это позволит в том числе ставить призывников на учет заочно. Кроме того, власти смогут их быстро искать. Если же призывник не явится в военкомат, его могут ограничить в правах и привлечь к административной ответственности. «Эти ограничения включают запрет вождения, выезд заграницу, регистрацию ИП и сделки с недвижимостью», — объясняют в «Призыве к совести».

В Москве во время прошлогоднего весеннего призыва власти использовали системы видеонаблюдения для поиска призывников. «Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается», — объяснял столичный военный комиссар Максим Локтев.

Власти одобрили поправки в законодательство, приравнивающие электронные повестки к бумажным, в прошлом году. Этот закон, в частности, запретил выезд из России военнообязанным с момента получения оповещения о повестке.

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