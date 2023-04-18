В Москве призывников ищут с помощью систем видеонаблюдения 

В Москве для определения места жительства призывников используют систему видеонаблюдения. Об этом ТАСС сообщил столичный военный комиссар полковник Максим Локтев.

«Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается», — сказал Локтев.

По его словам, основной причиной неявки в военкомат является то, что призывнику не удается вручить повестку, так как он не живет по месту регистрации. При этом Локтев подчеркнул, что сейчас большое внимание этому вопросу уделяет столичная мэрия, а также главное управление МВД по Москве.

Весенний призыв начался в России 1 апреля. Согласно указу президента, на военную службу должны призвать 147 тысяч человек.

17 апреля стало известно, что первые электронные повестки начнут рассылать уже во время этого призыва. Как пояснил Локтев, оповещения будут приходить призывникам «в тестовом режиме» через «Госуслуги» и по смс.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что внесенные в закон «О воинской обязанности и военной службе» поправки об электронных повестках на весенний призыв распространяться не будут.

Госдума приняла законопроект, который приравнивает электронные повестки к бумажным, во втором и третьем чтениях 11 апреля. Документ одобрил Совет Федерации, затем его подписал Владимир Путин. Согласно поправкам, военнообязанный становится невыездным с момента получения оповещения о присланной ему повестке.

Источник: ТАСС

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