Помимо указа о мобилизации, который, как оказалось, все еще действует, в конце 2022 года в России шел призыв на срочную службу. Это не останавливает некоторых мужчин, которые не боятся приходить в военкомат добровольно. Так сделал и 23-летний Павел Волков: повестка ему не приходила, но ему нужно было уведомить военкомат о смене рабочего контракта. Теперь Волков находится в воинской части. «Холод» поговорил с его девушкой Ольгой Желудковой о том, почему так произошло.

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Сейчас получит штраф и выйдет

Мой молодой человек Паша работает программистом в государственном учреждении — московском ВНИИ труда. В декабре 2022 года ему на работе выдали документ о переходе со срочного трудового договора на бессрочный. Об этом было необходимо уведомить военкомат, к которому прикреплен Паша. Мы приехали туда 23 декабря, и я осталась ждать Пашу в машине: мы думали, что он за пять минут получит отметку в документе и уйдет. Конечно, ему могли вручить повестку, но в таком случае мы рассчитывали, что он просто пройдет медкомиссию и получит отсрочку: у Паши проблемы с желудочно-кишечным трактом и с межпозвоночными дисками. К тому же в тот день он был простужен, сильно кашлял.

Прошло часа полтора-два, а Паша так и не вышел. Только написал сообщение о том, что все нормально, но военкомат вменяет ему какой-то штраф, непонятно за что. Паша говорил, что сейчас получит штраф и выйдет. Я решила тоже пойти в военкомат. Пускать меня не хотели: говорили, что у них нерабочий день и что я не могу зайти туда, если я не жена Паши. В итоге я надавила на жалость, потому что долго ждала его на морозе, и меня впустили.

В военкомате у Паши забрали паспорт, уведомление от работодателя о смене контракта и документ воинского учета. Он жаловался на плохое самочувствие, но эти жалобы не фиксировались, его не направили ни на какие анализы. Временно исполняющий обязанности военкома Илья Тихонов беспричинно называл Пашу «уклонистом», хотя он регулярно посещал военкомат, не скрывался. Например, когда летом они не могли найти его личное дело, Паша помогал им: звонил и ездил. Неясно, нашли личное дело в итоге или нет, потому что ни он, ни я его так и не видели. В ознакомлении с делом военкомат отказывает без каких-либо оснований.

Повезли не в госпиталь, а на сборный пункт

В военкомате нам спустя какое-то время сказали, что Пашу все же повезут в госпиталь, где он сдаст все анализы. После окончания рабочего дня, часов в семь вечера, его и еще одного молодого человека по имени Артем увез на машине мужчина в гражданском. Какую должность он занимает, мы не знаем. Я осталась в слезах сидеть в нашей машине. Уже был вечер пятницы, еще и перед новогодними праздниками, не к кому было обратиться. Этим они, как мне кажется, и воспользовались.

Спустя несколько часов Паша написал, что привезли его не в госпиталь, а на сборный пункт на Угрешской улице. Он жаловался, что его увезли туда незаконно, и вызвал полицию, когда смог тайком воспользоваться телефоном. Я тоже позвонила в полицию, чтобы узнать, приедут ли они. Мне ответили, что якобы уже приезжали, но внутрь не заходили. Я спросила, не хотели ли они проверить, вдруг там происходило что-то плохое. Но они сказали: «Может, ему там очень хорошо». Паше удалось мне написать тайком с телефона, что на сборном пункте ему запретили пользоваться туалетом, приставив там ко входу сотрудника Росгвардии.

На сборном пункте Артем, с которым Пашу увозили из военкомата, рассказал, что его тоже забрали одним днем из военкомата Измайловского района. Один из его сотрудников, который не представился, приехал на сборный пункт и вывел к Паше и Артему медицинскую комиссию. Он сказал комиссии, что у парней по две руки и две ноги — следовательно, нужно проставить, что они годны для военной службы.

Казалось, что в органах работают люди чести

На следующее утро, в субботу, мы приехали на сборный пункт вместе с мамой Паши. С собой взяли медицинские справки, подтверждающие наличие у него проблем со здоровьем, заявление от лица матери о незаконном удержании Паши на сборном пункте и документ о том, что он обжаловал решение призывной комиссии через сайт. На территорию сборного пункта нас не пускали, сказали приезжать в понедельник, намекая, что Паша там еще будет. Это оказалось неправдой: в тот же день его увезли в воинскую часть, где он сейчас и находится. Туда же увезли и Артема, с которым Паша познакомился.

По факту произошло похищение человека; я никогда не думала, что государственные органы, тем более военные и полиция, могут действовать настолько беззаконно. Паша не скрывался от военкомата, нам всегда казалось, что там все делается правомерно и что в органах работают люди чести. Конечно, мы слышали истории о том, что молодых людей незаконно забирают на сборы, но когда это с тобой никак не связано, то и не веришь, что это на самом деле происходит.

Мама Паши подала заявление в полицию с описанием всей ситуации, а я написала заявление военкому города Москвы Максиму Локтеву с просьбой отозвать Пашу с военной службы. Он уже ответил и сказал, что Паша, оказывается, находился в розыске с ноября 2021 года, то есть с момента, когда он по собственному желанию отчислился из университета и не уведомил об этом военкомат. Почему Паша был в розыске, нам не пояснили. Возможно, это указано в его личном деле, но мы его так и не увидели.

В своем ответе Локтев также написал, что призывников могут отправлять на службу одним днем, то есть в этом нет ничего незаконного. Но он не учел, что у Паши не было повестки и что в военкомат он пришел по своим делам. Не думаю, что для них было проблемой выдать ему повестку, если хотели бы призвать именно Пашу: он официально работал в пяти минутах ходьбы от военкомата.