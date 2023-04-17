Вечером 14 апреля Владимир Путин подписал закон об электронных повестках. Это значит, что изменения вступили в силу. О том, что поменялось и что делать тем, кого могут коснуться поправки, «Холод» спросил у юристки и основательницы проекта «Ковчег» Анастасии Бураковой и координатора отдела помощи и эвакуации проекта «Идите лесом» Антона Горбацевича в прямом эфире инстаграма. Публикуем печатную версию их ответов.

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После принятия закона об электронных повестках должен быть создан единый реестр воинского учета. Предполагается, что после этого на военнообязанных смогут накладывать ограничения: закрывать выезд из России, вводить экономические запреты. Например, брать кредит, водить машину. Понятно ли, когда реестр начнет работать?

Антон Горбацевич: Пока мы можем только гадать, когда запустится реестр, но это не так важно. После подписания президентом закона военкомы могут реализовывать нововведения в полной мере.

Анастасия Буракова: В новом законе прописано, что до создания и начала работы этого реестра все положения уже могут применяться. Закон вступает в силу с момента официального опубликования.

Стоит ли удалять аккаунт на «Госуслугах»?

А. Б.: Я не вижу в этом смысла. Удаление аккаунта не защитит военнообязанных: военком может отправить заказное письмо на домашний адрес, и повестка будет считаться врученной. Скорее всего, будет применяться такая же процедура, как и с судебными повестками, то есть повестка будет считаться врученной, даже если вы не ходили на почту — по истечении времени хранения заказного письма (через 30 дней. — Прим. «Холода»).

Вероятно, в электронном виде повестки будут рассылать в больших городах, когда заработает реестр. Сейчас данные о военнообязанных в основном хранятся в бумажном виде в папочках на складах: цифровизация еще много где не произведена.

А стоит ли восстанавливать личный кабинет на «Госуслугах», если уже его удалил?

А. Б.: Да, аккаунт вполне можно восстановить, если он еще вам понадобится для каких-либо операций.

Должен ли Путин подписать отдельный документ, например о второй волне мобилизации, чтобы военкоматы смогли вызывать не только подлежащих срочной службе молодых людей, но и других военнообязанных?

А. Г.: Мы считаем, что мобилизация не прекращалась. И формально, и неформально она продолжается. Указ президента о мобилизации (подписанный Путиным 21 сентября 2022 года. — Прим. «Холода») никто не отменял.

Повестки [подлежащим мобилизации] приходят и сейчас, но после подписания закона начинают действовать санкции, прописанные в новых поправках.

А. Б.: Указ о мобилизации действует, и никакого дополнительного объявления [чтобы призывать новых людей] не нужно. [После вступления в силу нового закона] просто начнутся более активные мобилизационные мероприятия.

Какие последствия будут, если не явиться по повестке?

А. Б.: И для срочников, и для военнообязанных, которых могут призвать в рамках мобилизации, за неявку по повестке предусмотрена административная ответственность — штраф до 3000 рублей. К ней могут привлечь после того как вы не явились в военкомат в назначенную в повестке дату.

При неоднократной неявке по повестке срочников могут привлечь к уголовной ответственности, но для мобилизованных ее нет.

Когда военкомы могут наложить ограничения на покупку недвижимости, вождение автомобиля, открытие ИП?

А. Б.: До начала работы единого реестра, после того как повестка считается врученной, эти меры могут быть наложены решением военкома, но не в автоматическом порядке. Не факт, что по всем военнообязанным они будут накладывать такие ограничения. Скорее всего, они будут действовать выборочно.

После вступления в силу закона подпавшим под мобилизацию могут закрыть выезд из России, так?

А. Б.: [Пока единый реестр не создан], ограничения на выезд военкомы будут накладывать вручную. На практике это будет происходить так: с момента, как вы не явились в военкомат в обозначенную дату, военком может вынести решение и наложить на вас те или иные ограничения, а может и не наложить. Пока вносить данные о неявке в военкомат, чтобы закрыть выезд из страны, некуда.

Но есть важный нюанс. Помимо поправок, действует и закон о мобилизации и мобилизационной подготовке, и он накладывает ограничения на выезд из России. Тем, кто подпадает под мобилизацию, можно выехать только с разрешения военного комиссариата. Однако до сих пор в России это не работало: в редких случаях военкоматы направляли бумаги [со списками подпавших под мобилизацию] в погранслужбы.

Значит, ограничения не вводятся автоматически после вручения повестки?

А. Г.: В новом законе прописано, что в течение семи дней после появления повестки в едином реестре человек должен явиться в военкомат. Если он этого не делает, то военкомат должен ввести ограничения, но на это требуется какое-то время. Я не верю, что по прошествии семи дней военкомат отправит письмо в погранслужбу и на этом основании вас могут не выпустить из страны. Запрет на выезд — довольно долгий процесс, особенно с нашей неповоротливой системой.

Получается, что у людей, которые не хотят, чтобы их призвали по срочной службе или мобилизации, все-таки будет возможность уехать из страны?

А. Г.: Да, но затягивать не стоит. Возможно, через какое-то время появятся новые поправки, чтобы усложнить процесс выезда.

Есть кейс: мужчина подлежит мобилизации, его жена — медработница, соответственно, тоже военнообязанная. На кого им переписать квартиру в России, если они планируют ее в ближайшем будущем продавать?

А. Б.: На кого-то третьего. С человеком, на которого вы переписываете квартиру, должны быть очень доверительные отношения.

Можно ли оформить доверенность, находясь не в России?

А. Б.: Да. Все не так сложно и не накладывает на вас дополнительных обязательств. Если у вас есть человек, которому вы доверяете, вы можете прописать его полномочия: перевыпуск сим-карты, распоряжение банковской ячейкой или банковским счетом, операции с недвижимостью. Но обязательно проконсультируйтесь по тексту доверенности с российским нотариусом, чтобы все было правильно прописано.

Подробная инструкция, как сделать доверенность, есть в телеграм-канале «Ковчега».

Какие документы нужно подготовить перед отъездом из России и что брать с собой?

А. Г.: Нужно взять российский внутренний паспорт: если вы потеряете заграничный, восстановить его без российского будет гораздо сложнее. Еще нужен заграничный паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, справка о несудимости. Если едете с питомцами, нужны справки о прививках. Лучше взять квитанцию об оплате штрафов, потому что система не всегда работает хорошо. Может понадобиться выписка из реестра с повестками после того, как он заработает.

Основные документы — свидетельство о браке, документы об образовании, справку о несудимости — нужно перевести на английский язык и поставить на них апостиль. В идеале лучше иметь распечатанные билеты туда и обратно: так вы сможете не показывать свой телефон сотруднику ФСБ на границе.

В какие страны не стоит ехать людям, которые будут уклоняться от воинской службы?

А. Г.: Самое главное — это запрет на Беларусь. Воспринимайте эту страну только как транзитную зону, где не стоит задерживаться дольше чем на сутки.

С внутренним паспортом можно въехать в Казахстан, Армению или в Кыргызстан. Эти страны просто так не выдают россиян. Есть несколько известных кейсов, но все они случились, когда люди сами нарушали правила безопасности и привлекли к себе внимание со стороны правоохранителей.

Если у вас есть загранпаспорт, лучше ехать дальше. Например, в Грузию, Турцию.

У «Идите лесом» есть «База знаний», где в том числе подробно расписано, куда можно поехать без визы. Список стран достаточно большой.

А остаются ли способы спрятаться от мобилизации, не уезжая из России?

А. Г.: Да, если человек не может покинуть Россию, то мы в «Идите лесом» советуем [в случае получения повестки] перебраться в другой регион и спрятаться там. Это не должен быть регион, где человек зарегистрирован или где проживают его родственники, он не должен граничить с Украиной: там введен особый режим. Также мы советуем избегать больших городов — Москвы, Санкт-Петербурга — из-за работающей там системы распознавания лиц.

Кроме того, мы рекомендуем соблюдать жесткую информационную гигиену: не пользоваться банковскими картами и рассчитываться только наличными средствами, сменить сим-карту, а новую не регистрировать на свой паспорт.

Кому и в каком случае стоит переписать свое имущество на родственников и сколько есть на это времени?

А. Б.: Если вы не планируете продажу квартиры в обозримом будущем, то можно оставить все как есть. По текущим поправкам речи об изъятии недвижимости не идет. Если вы находитесь за границей и не собираетесь возвращаться до конца режима Путина, а недвижимость планируете продать, то можно сделать доверенность. Временные рамки очертить сложно, но сделайте это как можно скорее. Помните, что при дарении собственности близким родственникам сделка не облагается налогом.

Те, кто уклоняется от воинского призыва, больше не смогут унаследовать имущество?

А. Б.: Пока мы можем только догадываться по аналогии с существующей правоприменительной практикой. Например, если не оплачивать штрафы за парковку, можно получить запрет на регистрацию автомобиля. Но обычно этот запрет распространяется на те объекты, которые у вас уже есть.

Могут ли по новому закону заблокировать банковские счета людям, которые уклоняются от призыва?

А. Б.: В законе этого нет, поэтому вряд ли.

Могут ли «уклонистам» закрыть действующее ИП или самозанятость?

А. Г.: Такого в законе тоже нет.

Еще один кейс: мужчина уехал в другую страну из-за мобилизации. В России у него осталось действующее ИП. Стоит ли ему сейчас закрыть его, чтобы избежать каких-то санкций за неявку по повестке?

А. Б.: Если это ИП еще нужно человеку, то можно его оставить.

Если военнообязанному нужно на несколько дней приехать в Россию, есть ли у него какой-то способ обезопасить себя?

А. Г.: Лучше сделать доверенность и не ехать в Россию.

А. Б.: Главный совет — не жить по месту регистрации и по месту воинского учета. Обязательно нужно найти юриста, заключить с ним соглашение об оказании юридической помощи и держать его номер наготове. За это вы заплатите или немного, или ничего, пока юрист не начнет работать, но это поможет сэкономить время, если вам срочно понадобится юридическая помощь.

Какого юриста надо искать?

А. Б.: Лучше искать тех, кто специализируется на делах призывников. В каждом городе есть такие организации.

Как сняться с воинского учета человеку, который уехал из России?

А. Г.: Можно попробовать сняться через доверенное лицо. По закону, если вы уезжаете из России больше чем на шесть месяцев, вы должны сняться с воинского учета. Но если вы сделаете это постфактум, больше чем через полгода, вы можете получить административное наказание (штраф от 500 до трех тысяч рублей. — Прим. «Холода») и обратите на себя лишнее внимание. Поэтому мы не советуем сниматься с учета людям, которые уехали за границу и уже пробыли там больше чем полгода.

А. Б.: В подзаконных нормативно-правовых актах написано, что сняться с воинского учета можно только при личной явке в военкомат, но на практике были случаи, когда люди успешно делали это по доверенности. Не все военкоматы так въедливы, как юристы. Можно пробовать.

Сформулируйте какие-то главные рекомендации или напутствия, что делать военнообязанным в связи с новым законом.

А. Б.: Берегите себя, не ходите в военкомат, живите по совести. Читайте независимые ресурсы, не верьте тому, что вам говорят по телевизору.

А. Г.: Сохраните себя: в прекрасной России будущего нам нужны светлые и хорошие люди. Если у вас есть ресурс, чтобы еще кому-то помогать, помогайте. Донатьте, участвуйте как волонтер.