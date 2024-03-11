Сообщивший о помиловании осужденных по громким антивоенным делам женщин адвокат назвал эту информацию «слухом»

Адвокат по назначению пенсионерки из Бурятии Натальи Филоновой назвал слухом информацию о помиловании ее и еще пятерых женщин, осужденных по различным статьям за антивоенную позицию. Об этом пишет «Осторожно Media» не называя его имени.

Он предположил, что Низовкина неправильно его поняла: «Я сказал ей, что из суда пришла информация о кассации. А про помилование — просто, что есть такой слух, но это проверять надо. Она эти вещи сопоставила и опубликовала».

В свою очередь, правозащитница Надежда Низовкина в разговоре с «Холодом» назвала этот комментарий адвоката странным. Она подтвердила, что получила информацию о помилованных женщинах именно от него.

«Мне он про "слухи" не сообщал, а теперь перестал выходить на связь», — сказала она.

По словам Низовкиной, ранее адвокат говорил ей, что получил информацию о якобы помилованных женщинах, в том числе Филоновой, от кого-то из сотрудников суда.

10 марта Надежда Низовкина сообщила, что в ее распоряжении оказались имена шести женщин, осужденных по громким антивоенным делам, которых якобы помиловал Путин. По ее словам, это ее подзащитная Наталья Филонова, журналистка RusNews Мария Пономаренко, активистка Ольга Смирнова, основательница «Левого сопротивления» Дарья Полюдова, блогер Парвинахан Абузарова и веб-разработчица Нина Слободчикова.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, приуроченный к Международному женскому дню, о помиловании 52 женщин, осужденных по различным уголовным статьям. Как сообщалось на сайте Кремля, помилование прежде всего получили «женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции». Список имен помилованных к вечеру 11 марта так и не был опубликован.

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