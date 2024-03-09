Власти Армении обсуждают вступление страны в ЕС и НАТО

В Армении активно обсуждают возможность вступления страны в Евросоюз и НАТО. Об этом заявил глава армянского МИДа Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

По его словам, такая возможность обсуждается с учетом вызовов, с которыми Ереван сталкивается «в последние 3-4 года».

«Не открою секрета, если скажу, что идея вступления в ЕС тоже есть в этом списке. У народа Армении есть европейские устремления, и, как я уже сказал, мы проходим через этот процесс, мы увидим, каким будет его завершение. Его никто не может предсказать, никто не может быть уверен», — сказал министр.

Он отметил, что его страна выбрала демократический путь развития, на котором ее поддерживают Брюссель и Вашингтон. При этом, по словам Мирзояна, Ереван стремится расширить круг партнеров и союзников

«Мы углубляем отношения с ЕС и США, в то же время сохраняя традиционные связи, или, к примеру, смотрим в сторону Востока. Мы строим отношения с Индией. В приоритете также урегулировать отношения с нашими соседями», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о планах подать заявку Армении на вступление в ЕС не позже осени этого года.

Отношения Армении и России, которые считались союзниками после распада Советского Союза, продолжают охлаждаться. Так, в феврале 2024 года армянские власти объявили о приостановке членства страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

А 6 марта Армения официально известила Россию о прекращении работы пограничников ФСБ в аэропорту Еревана.

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