США разочарованы военными решениями Зеленского

В военном союзе США и Украины ощущается взаимное разочарование. Причина этому отказ президента Украины Владимира Зеленского следовать рекомендациям Пентагона при принятии военных решений и недостаток военной помощи со стороны Вашингтона. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на опрошенных американских и украинских военных и чиновников.

По их словам, в Вашингтоне считают причиной провала контрнаступления ВСУ в 2023 году отказ Зеленского сконцентрировать имеющиеся силы на одном направлении, как ему это советовали представители Пентагона.

Вместо этого украинский лидер, по мнению американских военных, распылил свои силы, тратя их на оборону городов, неимеющих стратегического значения. В качестве примера такого решения NYT приводит бои за Авдеевку, которую российские войска после многомесячного штурма взяли в феврале.

По словам американских чиновников, после того, как стало ясно, что российская армия неизбежно одержит победу в этом сражении, ВСУ «не провели стратегический вывод войск», как это советовали им американские союзники.

«В армии мы говорим, что, когда вы стремитесь атаковать повсюду, вы сможете атаковать нигде — потому что ваши силы слишком распылены. Пентагон считает это [отказ от отступления] ошибкой и продолжит давать украинцам советы в этом направлении», — заявил NYT бывший главнокомандующий союзных войск в Европе Джеймс Ставридис.

Как пишет издание, ранее Пентагон надеялся, что следовать его рекомендациям Зеленского убедит бывший до недавнего времени главнокомандующим ВСУ Валерий Залужный. Однако эти надежды не оправдались. «Таким образом, вместо единой определяющей битвы Киев разделил свои войска, отправив часть на восток, а часть — на другие фронты, в том числе на юг. В итоге контрнаступление провалилось», — пишет NYT.

В свою очередь, украинская сторона испытывает разочарование из-за недостатка поставок американских вооружений и отказа Вашингтона передать Киеву дальнобойные ракеты и современные истребители, которые могли бы переломить ход войны. Украинские собеседники газеты говорят, что нехватка боеприпасов деморализует бойцов ВСУ на линии фронта.

«Причина, по которой русские наступают, заключается в нехватке боеприпасов», — сказал NYT один из военнослужащих ВСУ, комментируя ситуацию в Авдеевке.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.