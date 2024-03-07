«Единая Россия» создала сервис для контроля явки на выборах

Партия «Единая Россия» создала сервис для контроля явки на предстоящих выборах президента. Об этом сообщило Общественное движение в защиту прав избирателей «Голос».

Для использования сервиса избирателям рассылают смс с индивидуальной ссылкой на специальное приложение. Получившим сообщение предлагается перейти по ссылке во время посещения избирательного участка и нажать кнопку «Проголосовать», после чего приложение зафиксирует геолокацию пользователя и таким образом «подтвердит» его участие в голосовании.

«Сама эта идея выглядит очень странной, потому что сама по себе геолокация нахождения на участке еще не фиксирует факт участия в голосовании. Самый очевидный способ обойти эту систему: отправить смс и не проголосовать или проголосовать так, как вы считаете нужным. Насколько повсеместно это будет применяться, пока не очевидно. В сентябре прошлого года пытались это внедрить, но без особого успеха», — сказал «Холоду» эксперт «Голоса» Давид Канкия.

«Это все выглядит как своеобразный развод внутри “Единой России” и попытка придумать что-то для освоения бюджета. Мне кажется, что эта система может испугать каких-то отдельных людей, но никаких дополнительных голосов не добавит. Выглядит это все довольно глупо», — добавил он.

При этом в «Голосе» подчеркнули, что само внедрение такого сервиса напрямую нарушает принципы тайны голосования и свободы волеизъявления (часть 2 статьи 141 УК) и рекомендовали тем, кого принуждают пользоваться им, написать в «Голос» в любой из соцсетей.

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