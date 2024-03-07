Участник войны в Украине избил мальчика в патриотическом центре

Мать-одиночка из Новосибирска Виктория рассказала, что ее 10-летнего сына избил участник войны в Украине. Сообщение об этом появилось в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Женщина написала, что ее сын начал посещать занятия в военно-спортивном центре «Альфа» с 13 февраля. А в начале марта дети отправились в полевой выход для «отработки навыков».

По ее словам, после этого она забрала сына из центра с разбитой головой. «Он рассказал, что все дни на полевом прапорщик за невыполнение приказов бил его палкой по голове при всей группе», — рассказала Виктория.

В паблике она также опубликовала фотографии своего ребенка. На снимках у него подбиты оба глаза, ссадины на голове и синяки на руке и теле.

Руководитель военно-спортивного центра «Альфа» Данил Шарган сказал изданию НГС, что не бил ребенка, а он якобы сам ударился о бревно.

«В конце полевого сбора у мальчика нашли большую гематому на голове. Начал разбираться. Оказалось, что мальчик вместе с другим несли бревно. У него руки соскользнули, макушкой врезался в бревно. А то, что у него синяки там на руках и ногах — скорее всего это от того, что мальчик на утренней физической зарядке мог взять и упасть, и делайте мол со мной, что хотите. Были такие моменты, что он притворялся потерявшим сознание, плакал», — утверждает Шарган.

Изданию «Сиб.фм» Шарган сказал, что мальчик «избалованный, но если с ним дальше работать, из него можно сделать нормального человека».

«Данные занятия я провожу, так как Родина нуждается в кадрах. Отзывы о нас можно почитать, обучаю я детей знакомых по их рекомендации. Когда приходят родители, я предупреждаю, что у меня в полях шашлычок не покушаешь», — добавил он.

Сейчас сын Виктории находится в больнице. Женщина написала заявление в полицию. Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска начала проверку.

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