Опубликованы имена 2000 российских военнопленных

Украинский проект «Хочу жить» опубликовал имена двух тысяч российских военных, которые, как утверждают представители проекта, находятся в украинском плену. «Хочу жить» подчеркивает, что это не окончательные данные.

«Их еще очень много и их имена мы обязательно опубликуем», — говорится в сообщении проекта.

Раскрывать данные о российских военнопленных проект «Хочу жить» начал в конце февраля 2024 года. Тогда же и был опубликован первый список. Представители проекта утверждают, что российские власти регулярно отказываются от проведения обменов пленными. Поэтому «Хочу жить» и решил публиковать списки имен российских пленных.

«Продолжаем публиковать списки брошенных “Родиной” россиян. Юнцы и старики; мобилизованные, контрактники, зеки, наемники; здоровые, больные и раненые. Все они — “невидимки” для своей страны, использовавшей их как пушечное мясо, а потом просто забывшей о них», — говорилось в февральском сообщении проекта.

«Хочу жить» — государственный украинский проект, который помогает военным из России и Беларуси безопасно сдаться в плен. Проект гарантирует, что по отношению к ним будут соблюдаться Женевские конвенции по обращению с пленными.

Помимо проблемы отсутствия регулярных обменов военнопленными между сторонами конфликта в последнее время все чаще сообщается о случаях внесудебных казней украинских пленных российскими военнослужащими. Российское Минобороны традиционно не комментирует эти сообщения ни журналистам, ни родственникам военнослужащих, которые зачастую не могут добиться от властей никакой информации.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.