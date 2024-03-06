Стала известна судьба моряков потопленного Украиной новейшего судна России

В Украинской разведке утверждают, что им известна судьба экипажа потопленного российского патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов».

По предварительным данным Главного управления разведки Минобороны Украины, семь моряков погибли. Еще по меньшей мере 27 членов экипажа получили ранения различной степени тяжести.

Патрульный корабль «Сергей Котов» был атакован в ночь на 5 марта в 23 километрах южнее Керченского моста и в восьми километрах от берега, выяснили журналисты «Радио Свобода» совместно с волонтерами проекта GeoConfirmed.

Так, видео, опубликованное в закрытом телеграм-канале «Поздняков 3.0», на котором, как утверждается, запечатлен момент поражения «Сергея Котова», было снято с борта российского сухогруза «Идель-4».

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«Радио Свобода» отмечает, что кадры скорее всего были сняты в самом начале атаки. Издание пишет, что «Сергей Котов», вероятно, затонул в международно признанных территориальных водах Украины.

Об уничтожении новейшего патрульного корабля российского Черноморского флота «Сергей Котов» стало известно 5 марта. Удар, как сообщалось, нанесли морскими дронами «Magura V5».

«Сергей Котов» пополнил состав Черноморского флота в июле 2022 года. Государственный «Первый канал» называл его «самым современным» патрульным кораблем и «корветом-невидимкой». Тогда сообщалось, что «специальная конструкция и покрытие делают его практически незаметным для радаров противника».

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