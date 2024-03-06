«Коммерсантъ»: сын Ковальчука может стать губернатором или возглавить «Газпром»

Борис Ковальчук, последние 15 лет возглавляющий «Интер РАО», в ближайшее время может покинуть компанию и «пойти на повышение». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации издания, соответствующее решение было принято несколько месяцев назад. Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что Борис Ковальчук может возглавить «Газпром» или «Роснефть», либо стать вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу или губернатором Петербурга.

Источники издания обратили внимание на возможную ротацию в руководстве «Интер РАО» после того, как в феврале в компанию пришел бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль. Он вошел в состав правления компании 1 марта сроком на пять лет. В петербургской администрации Дрегваль занимался энергетической сферой, а до этого возглавлял ПАО «Россети Урал». Издание отмечает, что он может занять место Ковальчука-младшего в «Интер РАО».

По данным источников «Ведомостей», 14 марта совет директоров компании рассмотрит вопрос «о досрочном прекращении полномочий и избрании генерального директора».

Борис Ковальчук — сын Юрия Ковальчука, миллиардера и соратника Владимира Путина. Ковальчук-старший — основатель банка «Россия» и совладелец «Национальной медиа группы» (НМГ). «Проект» называл его вторым по влиятельности человеком в стране.

Ковальчук-младший пришел в «Интер РАО» в 2009 году. Спустя год он стал председателем правления компании. До «Интер РАО» Ковальчук возглавлял департамент приоритетных нацпроектов российского правительства.

«Интер РАО» — одна из крупнейших российских энергетических компаний. Как пишет «Коммерсантъ», в начале февраля Борис Ковальчук отчитался перед Путиным, что с 2009 по 2023 год выручка компании выросла с 68 миллиардов рублей до 1,35 триллионов. Он добавил, что чистая прибыль компании за этот период составила 135 миллиардов рублей.

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