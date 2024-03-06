Бывшего курсанта военного училища приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего курсанта военного училища Владислава Бояршинова по статье о госизмене. Об этом пишет ТАСС.

В суде заявили, что Бояршинова признали виновным в «госизмене в форме шпионажа» (статья 275 УК). Дело рассматривали в закрытом режиме. Бояршинов полностью признал вину, из-за чего суд рассматривал дело в особом порядке, без исследования доказательств.

Бывшего курсанта обвинили в сборе данных, которые, по мнению следствия, впоследствии можно было использовать против безопасности России. Источник ТАСС сообщил, что Бояршинова отчислили из училища после возбуждения дела. Где именно он учился, не уточняется.

«Первый отдел» подсчитал, что в 2023 году количество приговоров по статье о госизмене выросло больше чем в два раза. По данным правозащитников, за прошлый год в суды первой инстанции поступило 63 дела о госизмене. Еще семь дел, поступивших в суд были возбуждены по статье о сотрудничестве с иностранным государством (статья 275.1 УК). Последняя статья появилась в Уголовном кодексе в 2022 году.

В 37 случаях суды вынесли приговоры. Среди них нет ни одного оправдательного. Правозащитники отметили, что в ряде случаев с момента поступления дела в суд до приговора прошел всего лишь месяц. «Такое впечатляющее количество дел по госизмене — в значительной мере результат провокаций со стороны сотрудников ФСБ», — отметили правозащитники.

По подсчетам «Холода», только с января по июль 2023 года силовики возбудили как минимум 82 уголовных дела о госизмене. В расчет брались только те дела, о которых упоминали СМИ.

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