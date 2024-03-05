Российский производитель ватников снял рекламу на фоне разрушенных домов Украины

Главред пропагандистского издания Readovka Алексей Костылев снялся в рекламе собственного бренда одежды, производящего косоворотки, гимнастерки и ватники. В образе Сталина — в белом кителе и с трубкой — он ходит на фоне разрушенных домов в Украине. Среди прочего в кадре появляются мемориал на братской могиле в оккупированном Северодонецке и разрушенное бомбежками здание офиса Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

На фоне видео звучит песня со словами: «Все херово, поменялось все местами, нна, не хватает откровенно людям Сталина, И недаром в каждом доме и подъезде все мечтают о реванше и возмездии».

На официальном сайте «24 Нового русского бренда», который рекламирует Костылев, говорится, что его манифест — «красота классического костюма, усиленная воинскими традициями». Среди товаров, представленных на сайте, свитер из премиального кашемира за 29 тысяч рублей, темно-синий китель — за 44 тысячи и ватник — за 60 тысяч рублей.

В свою очередь, в телеграм-канале бренда появился пост с белым кителем, в котором Костылев снялся в ролике, его цена — 150 тысяч рублей.

«Китель стал одной из наших визитных карточек. Часто его называют „сталинским“, поскольку „отец народов“ постоянно носил строгий костюм по военной моде. <...> Мы презентуем новую модель нашего кителя — в ней мы обыграли знаменитый сталинский костюм», — говорится в сообщении.

Опубликованный в том же канале рекламный ролик с Костылевым в образе Сталина не нашел положительного отклика среди читателей. На момент публикации заметки самой популярной реакцией на пост стал «клоун», ее оставили более 800 пользователей, в то время как положительных реакций под постом меньше 50.

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