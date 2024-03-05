Минобороны России заявило о перехвате трех французских самолетов над Черным морем

Российские военные перехватили два французских истребителя «Рафаль-С» и самолет Е-3Ф над акваторией Черного моря. Об этом заявили в Минобороны России.

Для «недопущения нарушения государственной границы» России в воздух подняли российский Су-27. «При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря», — заявили в российском министерстве. Там добавили, что нарушение российской границы «не допущено».

Французская сторона на данный момент информацию о перехвате трех самолетов над Черным морем не комментировала.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку в Украину западных войск. «Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но исключать ничего нельзя. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», — заявил он. Официальный представитель МИДа Мария Захарова так ответила на слова французского президента: «Есть устойчивое ощущение, что президент Франции в принципе не отдает отчета ни в том, что говорят его подчиненные, ни в том, что произносит сам».

Позже изданию Novinky.cz Макрон заявил, что об отправке французских войск в Украину «не может быть и речи». Он также сказал, что Франция не воюет с Россией и выступает против эскалации конфликта. При этом он отметил, что власти стран Запада продолжают обсуждать возможные способы помощи Украине в войне.

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