Курс биткоина побил абсолютный рекорд

Курс биткоина 5 марта обновил исторический максимум и превысил отметку в 69 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной площадки Binance.

Стоимость биткоина в ходе торгов 5 марта выросла на почти на 9% — до 69,031 тысяч долларов. Прошлый рекорд зафиксировали 10 ноября 2021 года. Тогда стоимость биткоина доходила до 68,7 тысяч долларов.

«До того, как обновить пиковый уровень к американскому доллару и стейблкоину USDT, в которых сосредоточена основная ликвидность рынка, биткоин уже обновил рекордные показатели в нескольких нацвалютах, включая российский рубль, евро, японскую иену, турецкую лиру, китайский юань и фунт стерлингов», — отмечает РБК.

За последний месяц биткоин подорожал примерно на 60%, пишет издание. Его капитализация также побила рекорд, превысив 1,27 триллиона долларов. При этом капитализацию рынка криптовалют без учета биткоина аналитики оценивают 1,09 триллиона долларов. Из них 100 миллиардов долларов приходится на стейблкоин USDT — это третий по величине криптоактив, который является аналогом американского доллара.

На прошлой неделе курс биткоина превысил 57 тысяч долларов. На таком уровне криптовалюта последний раз торговалась в ноябре 2021 года.

Эксперты, которых ранее опросил Bloomberg, отмечали, что рост курса биткоина с начала года связан с торговой активностью в запущенных в январе спотовых биржевых фондах (ETF) на биткоин. Новые инвесторы активно используют этот инструмент, оказывая поддержку крипторынку.

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