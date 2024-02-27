Цена биткоина превысила 57 тысяч долларов

Курс биткоина превысил 57 тысяч долларов. Последний раз криптовалюта торговалась на таком уровне в ноябре 2021 года. Исторический максимум был зафиксирован 10 ноября 2021 года на отметке 68,7 тысяч долларов.

С 26 на 27 февраля курс биткоина вырос более чем на 10%. Капитализация самой известной криптовалюты, по данным портала Coinmarketcap, превысила 1,1 триллиона долларов. Это более половины всего объема крипторынка. Его общая капитализация оценивается сервисами примерно в 2,2 триллиона долларов.

Опрошенные Bloomberg эксперты отмечают, что рост курса биткоина с начала года связан с торговой активностью в запущенных в январе спотовых биржевых фондах (ETF) на биткоин. Рост спроса на биткоин-ETF увеличивается за счет новых инвесторов и оказывает поддержку крипторынку, считает аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков.

«По нашим расчетам, рост до 61,5 тысячи долларов ожидался к маю 2024 года, но поскольку спрос высокий, а желающих продавать все меньше, то цена без откатов может достигнуть 63,5 тысячи долларов уже к 17 марта», — сказал РБК финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

С января 2023 года по 27 февраля 2024 года цена биткоина выросла на 240%.

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