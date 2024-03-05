Российское консульство в Армении отказалось выдать загранпаспорт россиянке

Российское консульство в Армении не выдало загранпаспорт краснодарской активистке и журналистке SOTAvision Алипат Султанбеговой. Официальная причина отказа — ограничение на выезд из России. Об этом она рассказала «Холоду».

«Это ограничение связано с тем, что я нахожусь в России под подпиской о невыезде из-за своего уголовного дела о “дискредитации” армии», — пояснила Султанбегова.

По ее словам, из-за отсутствия загранпаспорта она не сможет покинуть территорию Армении и ей придется «постоянно оплачивать штрафы». Граждане России могут находиться в Армении 180 дней подряд. Для того, чтобы продлить этот срок, необходимо оформить другие документы (например, вид на жительство), либо покинуть территорию страны и вернуться (сделать «визаран»).

«Кроме меня в Армении есть и другие люди, которым [российское консульство] отказывало в выдаче загранпаспортов. И ничего, все живут. Армения за все время не выдала ни одного политического активиста. У меня нет повода беспокоиться за свою безопасность», — уверена Султанбегова.

В социальной сети X она написала, что хотела получит загранпаспорт, чтобы у нее была возможность путешествовать.

Уголовное дело о «дискредитации» армии на Султанбегову завели 19 мая 2023 года. Тогда издание SOTAvision сообщило, что она покинула Россию.

По версии обвинения, 24 февраля 2023 года Султанбегова возложила цветы к памятнику Тараса Шевченко в Краснодаре, а также поставила рядом таблички с надписями «24.02.22 — День позора» и «Прости нас, Украина».

В постановлении о возбуждении уголовного дела отмечается, что 25 марта 2022 года, Султанбегову уже привлекали к административной ответственности по статье о «дискредитации» армии. Тогда на нее составили протокол из-за аватара с лозунгом «Нет войне». Еще один административный протокол по той же статье на нее составили в апреле 2023 года из-за сторис с плакатом в поддержку школьницы Маши Москалевой, отца которой начали преследовать после того, как она нарисовала антивоенный рисунок на уроке изо.

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