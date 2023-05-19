Против краснодарской активистки Алипат Султанбеговой завели уголовное дело о «дискредитации» армии. Об этом она сообщила в своем твиттере.

«Я люблю Россию больше, чем все те, кто фабриковал на меня это дело.

С самого первого дня я выступила против войны. И буду продолжать это делать! НЕТ ВОЙНЕ!», — написала Султанбегова.

В том же посте она опубликовала постановление о возбуждении уголовного дела. Как следует из документа, поводом для этого стало возложение ей цветов 24 февраля в годовщину начала российского вторжения в Украину к памятнику Шевченко в Краснодаре.

«Осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая этого, действуя умышленно возложила цветы к указанному памятнику и разместила возле него таблички с надписями: “24.02.22 — День позора” и “Прости нас Украина” <...> тем самым совершила публичные действия направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ», — говорится в нем.

В постановлении упоминается, что 25 марта 2022 года Султанбегову уже привлекали к административной ответственности по статье о «дискредитации» армии. Тогда на нее составили протокол из-за юзерпика с лозунгом «Нет войне».

В апреле 2023 года на Султанбегову завели еще одно административное дело о «дискредитации» армии. На этот раз из-за сторис в социальных сетях с плакатом в поддержку Маши Москалевой.

Издание SOTAvision, в котором Султанбегова работает корреспонденткой, сообщило, что она покинула Россию.

Источник: Алипат Султанбегова, SOTAvision

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