Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в президентских выборах

Верховный суд США разрешил бывшему президенту США Дональду Трампу вновь участвовать в выборах главы государства. Об этом говорится в решении суда.

Подавшие иск требовали убрать имя Трампа из бюллетеней на предварительных выборах в Колорадо. Они ссылались на Конституцию, которая запрещает людям, участвовавших в мятежах или восстаниях, быть госслужащими. Мятежом считается штурм Капитолия сторонниками Трампа в январе 2021 года.

Большинство судей высказали мнение, что власти штатов не могут исключить кандидата на выборах федерального уровня из избирательного бюллетеня. Четыре судьи с этим мнением не согласились.

Таким образом, Верховный суд США отменил решение суда штата Колорадо, которое вынесли в декабре прошлого года. Если бы решение осталось в силе, Трамп стал бы первым кандидатом в президенты, которому не разрешили участвовать в выборах из-за запрета на участия в мятежах или восстаниях.

В конце января Трампа обязали выплатить компенсацию в размере 83,3 миллиона долларов по гражданскому делу о клевете, связанному с обвинениями писательницы Джин Кэрролл в домогательствах в 1996 году.

На данный момент против него идут четыре уголовных процесса. Ближайшее заседание состоится в штате Нью-Йорк 25 марта. Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс перед президентскими выборами 2016 года. Позже она рассказала, что Трамп приглашал ее на ужин, после чего они занимались сексом в номере отеля. За несколько месяцев до этого в семье Трампов родился ребенок. Сам экс-президент США говорит, что рассказанное Дэниэлс — ложь.

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