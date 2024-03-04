Илью Яшина поставили в колонии на профилактический учет

Политика Илью Яшина, отбывающего наказание по делу о военных «фейках», поставили в колонии на профилактический учет. Сообщение об этом появилось в его соцсетях.

«Администрация поставила меня на дополнительный профилактический учет. Раньше в моем личном деле значилось лишь “злостный нарушитель режима”. Теперь же я еще и лицо, “склонное к изучению и распространению экстремизма”», — написал Яшин.

По его словам, сотрудники колонии пояснили ему, что его новый статус связан с «политическим характером статьи», по которой он был осужден, а также с экстремистскими связями, в которых он якобы «был изобличен правоохранительными органами».

«Все это вполне предсказуемо, конечно. Как писал классик, “говорить правду во времена тотальной лжи – это экстремизм”. Так что воспринимаю происходящее философски. Да и честно говоря, новость эта, по-моему, больше разволновала сотрудников колонии, которым отныне придется вести со мной воспитательные беседы. Тут ведь еще большой вопрос, кто кого перевоспитает», — прокомментировал произошедшее Яшин.

В декабре 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил оппозиционного политика Илью Яшина к восьми с половиной годам колонии по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Это стало самым суровым приговором по этой статье.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Яшина стал его стрим на YouTube с рассказом преступлениях российских военных в украинском городе Буча. Как говорилось в приговоре суда, Яшин намеренно распространил заведомо недостоверную информацию о российской армии по мотивам политической ненависти.

В апреле 2019 года Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Яшина и оставил в силе вынесенный ему приговор.

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