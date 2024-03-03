В Госдуме допустили блокировку «Википедии»

Заместитель председателя Госдумы Антон Горелкин допустил блокировку «Википедии» из-за статьи о VPN-сервисах. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

Горелкина возмутила статья, которая «не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует их применять».

«Законные основания для блокировки “Википедии” есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей. По факту вся ценная информация, которая доступна на этом ресурсе, уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете: на портале “БРЭ”, “Рувики” и “Руниверсалисе”. Осталось сделать так, чтобы по ссылке на статью "Википедии" пользователю предлагалось открыть ее безопасный вариант на одном из российских аналогов», — написал Горелкин.

По словам депутата, необходимое для этого техническое решение уже разрабатывают эксперты Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ).

«У регулятора [Роскомнадзора] есть еще целый ряд претензий, по многим из которых уже вынесены судебные решения», — добавил Горелкин.

1 марта в России вступил в силу закон о запрете на рекламу и популяризацию сервисов обхода блокировок. Согласно документу, Роскомнадзор будет блокировать не только инструкции по установке VPN-сервисов, но и призывы их использовать. При этом закон не предусматривает ответственности за использование таких сервисов.

С 2022 года Фонд Wikimedia Foundation, которому принадлежит русскоязычная «Википедия», регулярно штрафуют за статьи о войне в Украине. Роскомнадзор неоднократно угрожал заблокировать сервис и требовал удалить тексты под названиями «Резня в Буче», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе» и другие. «Википедия» эти требования не выполняет.

Ранее помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский предложил «скопипастить» «Википедию» для российского аналога — портала «Знание.Вики». Он объяснил это нежеланием «плодить сущности». По словам Мединского, «Википедия» «всегда вылезает первой» в поисковиках и содержит 70 миллионов статей на русском языке, 99% из которых не только не вредны, но и нейтральны и интересны.

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