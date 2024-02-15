Помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский предложил «скопипастить» «Википедию» для российского аналога — портала «Знание.Вики» — чтобы «не плодить сущности». Его слова приводит РИА «Новости».

Мединский выступил на заседании российского общества «Знание». Говоря о «Википедии», он сказал, что она содержит 70 миллионов статей на русском языке, а портал «Знание» — всего 22 тысячи. При этом в поисковиках «Википедия» «естественно, вылезает всегда первой».

«Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля — это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту "Википедию", да и все. Посмотреть, как можно сделать лучше», — сказал Мединский.

Он добавил, что 99% статей в «Википедии» не только не вредны, но и нейтральны и интересны.

«Нас интересуют 1% статей, которые являются вражеской клеветой. Жесточайше модерируются, и туда вы слова правды не вставите никогда, но это 1%. Зачем нам плодить сущности, как говорят философы?», — резюмировал помощник президента.

Фонд Wikimedia Foundation, которому принадлежит русскоязычная «Википедия», регулярно штрафуют за статьи о войне в Украине. Роскомнадзор неоднократно угрожал заблокировать сервис и требовал удалить тексты под названиями «Резня в Буче», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе» и другие. «Википедия» эти требования не выполняет.

В начале февраля Минюст внес сооснователя «Викимедии.ру» — проекта для содействия русскоязычной «Википедии» — Станислава Козловского в реестр «иноагентов». В конце 2023 года Козловский объявил о закрытии «Викимедиа». В то же время его вынудили уволиться из МГУ.

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