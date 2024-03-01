В Марьино школьников не отпускают с уроков из-за похорон Навального 

В московском районе Марьино школьников не отпускают с уроков до начала прощания с Алексеем Навальным, сообщает «Дождь».

Телеканал отмечает, что в родительских чатах разослали сообщения о том, что «с целью обеспечения безопасности» дети будут оставаться в учебном заведении с восьми утра до 15:15 часов дня.

«Если ребенку нужно уйти раньше 15:15, просим вас сообщить об этом и в этом случае желательно лично встретить ребенка у школы», — говорится в сообщениях.

Там также отмечается, что для школьников сегодня проведут дополнительный «классный час, посвященный Всемирному дню гражданской обороны».

В другой школе родителей просили не отпускать детей гулять возле церкви в Марьино с 11 до 16 часов, так как там будет «большое скопление людей и силовиков».

Отпевание Алексея Навального запланировано на 14:00 в церкви «Утоли моя печали» в Марьино. Похороны должны состояться в 16:00 на Борисовском кладбище. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что родственникам около трех часов не выдавали тело Навального в морге.

Накануне одна из служительниц церкви «Утоли моя печали» рассказала корреспонденту «Холода», что на отпевание политика скорее всего пустят только родственников и близких. В свою очередь, соратник Навального Иван Жданов заявил, что проститься с Навальным смогут все желающие.

«Какой-то слух по СМИ пошел, что на отпевание пустят только родственников. Никакой такой информации у нас нет. Все, что мы знаем, что храм откроют для всех», — написал он.

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