Государственным СМИ запретили публиковать репортажи с похорон Навального

Российским государственным СМИ запретили публиковать репортажи с похорон Алексея Навального. Им разрешили выпустить лишь короткие новостные заметки о прощании с ним, сообщает «Медуза» со ссылкой на два источника в крупных государственных изданиях.

По словам одного из них, начальство предоставило журналистам два варианта: либо вообще не писать о похоронах, либо выпустить новость о том, что Алексей Навальный был похоронен, но с соблюдением условий. В тексте нужно было указать все уголовные дела и сроки политика, подчеркнуть, что на похоронах были иностранные послы, и не акцентировать внимание на явке людей.

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Источник «Медузы» в РБК сообщил, что в редакции не было задания написать репортаж с похорон. «Ограничились одной новостью», — сказал он.

Сотрудник «Ведомостей» на условиях анонимности сообщил «Медузе», что прямого запрета на репортаж с похорон в редакции не было. Однако о планах написать такой текст ему ничего неизвестно.

«Медуза» обратила внимание, что РИА «Новости» выпустило о похоронах новость, большую часть которой занимает рассказ о приезде на церемонию иностранных послов. Также там перечислены уголовные статьи, по которым судили Навального.

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ТАСС опубликовал новость о приехавших на похороны послах. «Интерфакс» тоже выпустил новость, в которой рассказал об уголовных статьях Навального. При этом иностранных послов в тексте не упомянули.

Ранее «Холод» обратил внимание, что федеральные каналы проигнорировали похороны политика. В вечернем выпуске новостей Первого канала, «России 1» и НТВ не было сюжетов о Навальном: программы начинались с новостей о том, что Владимир Путин обсудил с членами Совбеза нейтрализацию угроз в космосе.

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