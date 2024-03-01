Федеральные каналы проигнорировали похороны Навального

В вечернем выпуске новостей Первого канала не рассказали о похоронах Алексея Навального, заметил «Холод». В новостных выпусках каналов «Россия 1» и НТВ тоже не было сюжетов о Навальном: программы начинались с новостей о том, что Владимир Путин обсудил с членами Совбеза нейтрализацию угроз в космосе.

Большинство федеральных интернет-СМИ не ставили новости о похоронах политика на главную страницу, но написали об этом. Например, ТАСС выпустил краткую новость с уточнением, что «за правопорядком следили сотрудники правоохранительных органов». РИА Новости написали короткую заметку о похоронах. Перед этим агентство сообщило, что Кремль предостерег от участия в несанкционированных акциях. Точно такие же короткие новости о похоронах политика вышли на сайтах «Комсомольской правды» и «Известий».

Пропагандистский телеканал Russia Today выпустил новость с двумя строчками, которую позже дополнили: «Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Отпевание скончавшегося прошло в церкви иконы Божией Матери “Утоли моя печали” в Марьине». Найти ее на сайте можно только через поиск по слову «Навальный»: на главной странице этой заметки нет.

У «Ленты.ру» новость о похоронах Алексея Навального стоит на главной странице, но с пометкой о том, что Песков предостерег от «несанкционированных сборищ». Заметка с таким же содержанием вышла и на сайте «Газета.ру».

«Сеть городских порталов» Виктора Шкулева не вела онлайн-трансляцию с похорон, но выпустила фоторепортаж. В новости о погребении Навального журналисты также сделали пометку о том, что власти предупредили россиян об ответственности за участие в несогласованных акциях.

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