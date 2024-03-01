На Борисовском кладбище возобновилось прощание с Навальным

Люди продолжают нести цветы к могиле Алексея Навального после того, как гроб закопали. Это следует из трансляции, которую ведут соратники политика. По оценке корреспондента «Дождя», своей очереди проститься с Навальным возле кладбища ждут тысячи человек.

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Судя по кадрам трансляции, люди идут на кладбище непрерывным потоком. Корреспондент «Медиазоны» передает, что полицейские объявили в громкоговоритель о планах пропускать желающих к могиле группами по 50 человек.

Иван Жданов опубликовал фотографию могилы Алексея Навального. На ней установили крест.

Ранее сообщалось, что Борисовское кладбище работает до 17:00. Однако полицейские возле кладбища говорят прохожим, что их пустят к могиле несмотря на закрытие.

Во дворах возле Борисовского кладбища и на пути к нему возникло множество стихийных мемориалов.

Отпевание Алексея Навального состоялось в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Оно продлилось около 20 минут: затем ритуальщики в спешке закрыли гроб под крики: «Дайте, пожалуйста, попрощаться! Ну пожалуйста, ну не закрывайте гроб! Это же наш родной человек! Пожалуйста, дайте людям попрощаться! Дали только 5 минут».

Позднее религиовед Сергей Чапнин сообщил, что настоятель церкви Анатолий Родионов получил из патриархии приказ сократить церемонию отпевания Алексея Навального «по максимуму».

Когда гроб с телом Навального везли на кладбище, люди забрасывали катафалк цветами и шли за ним следом. По дороге они кричали «Навальный», «Нет войне», «Свободу политзаключенным» и другие лозунги.

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