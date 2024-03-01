Координатор воронежского штаба Надеждина пропал после задержания

Глава воронежского штаба Надеждина Павел Сычев пропал после задержания. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Даниила Полякова.

По словам защитника, Сычева, предположительно, увезли из ОВД в неизвестном направлении сотрудники Центра «Э».

Утром 1 марта координатора воронежского штаба Надеждина задержали на выезде из Воронежа — он направлялся на похороны Алексея Навального в Москву. «ОВД-Инфо» сообщало, что силовики остановили машину, в которой он ехал. Помимо Сычева они задержали еще троих человек: Екатерину Николаеву, Василия Потапову и Дарину, чья фамилия неизвестна.

Позднее в Воронеже задержали еще нескольких людей, которые ехали на похороны Навального в Москву. Силовики остановили машину, в которой находились Александр Князев, Павел Беляев и участник штаба Надеждина Илья. Также на связь перестали выходить три человека, которые собирались ехать из Воронежа в Москву на поезде, сообщает «ОВД-Инфо».

Всех задержанных доставили в отдел полиции по району Рамонский. Через несколько часов оттуда отпустили Василия Потапова, Илью Алехина и Екатерину Николаеву, Александра Князева, Павла Беляева и Женю Каменеву.

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Тем временем в Москве завершилось отпевание Алексея Навального. Когда гроб с его телом повезли в сторону Борисовского кладбища, люди, собравшиеся у церкви, начали забрасывать катафалк цветами. Возле храма скандировали «Россия будет свободной!» и «Навальный».

Соратники оппозиционера сообщают, что гроб уже привезли к кладбищу, однако полицейские заблокировали машину носильщиков гроба.

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