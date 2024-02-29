Пояснительная записка Минфина подтвердила появление должности политрука в госорганах

В пояснительной записке к проекту постановления правительства, опубликованной Минфином, говорится о должности политрука в Федеральной таможенной службе. Там также указано, что кандидатура согласована администрацией президента. Документ обнаружил «Холод». Ранее «Важные истории» и «Медуза» обнаружили указ президента Владимира Путина о политруках, но источники изданий в Минфине говорили, что ничего не знают об этом.

В документе указано, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 17 февраля прошлого года, был назначен замруководителя ФТС, «ответственный за организацию общественно-политической работы» в службе. Далее следует примечание, что его кандидатура согласована администрацией президента. В документе есть ссылка на некое письмо от 6 июня 2023 года.

О закрытом указе Путина, согласно которому в федеральных государственных органах один из заместителей руководителя должен выполнять функции «по общественно-политической работе», написали «Важные истории» и «Медуза». Издания поговорили с сотрудниками ряда министерств, в том числе Минфина, там сказали, что о должности политруков ничего не знают.

При этом журналисты нашли документы в открытом доступе, где упоминается этот указ с пометкой «для служебного пользования». В частности, Федеральное агентство по недропользованию издало методические рекомендации «по организации и проведению общественно-политической работы». Они предполагают организацию «воспитательных мероприятий».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.