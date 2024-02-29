Путин выпустил закрытый указ о введении должности политруков в госорганах — СМИ

Президент России Владимир Путин выпустил закрытый указ, согласно которому в федеральных государственных органах один из заместителей руководителя должен выполнять функции «по общественно-политической работе». Это выяснили «Важные истории» и «Медуза».

По данным изданий, Путин выпустил закрытый указ 17 февраля 2023 года. Кандидатуры заместителей «по общественно-политической работе» должны согласовываться с администрацией президента.

Журналисты нашли документы в открытом доступе, где упоминается этот указ с пометкой «для служебного пользования». В частности, Федеральное агентство по природопользованию издало методические рекомендации «по организации и проведению общественно-политической работы». Они предполагают организацию «воспитательных мероприятий». Среди них — информирование сотрудников о военно-политической обстановке в России и в мире, а также проведение мероприятий по патриотическому воспитанию.

Журналисты также получили документ, согласно которому «общественно-политическую работу» будут проводить и в Минобрнауки. Документ предусматривает проведение такой работы в том числе в вузах, со студентами и преподавателями. В нем говорится в том числе о формировании базы «отвечающих соответствующим критериям сотрудников Минобрнауки России с целью последующего обеспечения их явки на выборы». Кроме того, документ предполагает «мониторинг политических настроений и электоральных предпочтений» работников и студентов вузов и повышение политической грамотности сотрудников Минобрнауки.

По данным источника изданий, обычно «воспитательная работа» среди сотрудников госорганов ограничивается политинформацией. По его словам, «чиновников учат, что им говорить на эти темы». При этом сотрудники Министерства сельского хозяйства, Министерства финансов и Государственной фельдъегерской службы сказали журналистам, что о должности политруков ничего не знают.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.