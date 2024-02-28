Рекламные агентства будут расторгать договоры с признанными «иноагентами» блогерами

Крупные рекламные агентства добавят в договоры с блогерами пункты об одностороннем расторжении контракта в случае признания последних «иноагентами». Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники в рекламных компаниях.

По их словам, участники рынка вынуждены прорабатывать новые механизмы в ожидании принятия законодательного запрета на размещение рекламы у «иноагентов».

Как отметила директор по цифровым технологиям NMi Group Анна Планина, рекламным агентствам необходимо разработать алгоритм оперативного включения «иноагентских» площадок в блэк-листы, поскольку рекламодатель не всегда знает полный список сайтов, на которых будет размещена заказанная им реклама.

Также, по словам Платониной, ее компания намерена составить списки блогеров и других производителей контента, находящихся в «группе риска», чтобы не размещать рекламу у них.

20 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий российским физическим и юридическим лицам размещать рекламу у «иноагентов». Нарушение будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей для физлиц и до 500 тысяч для юрлиц.

Незадолго до этого принять такой запрет призвал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Многие из получивших эти деньги негодяев не скрывают, что направили их на финансирование киевского нацистского режима, который убивает наших солдат, офицеров, мирных граждан», — написал он в своем телеграм-канале.

Позже документ без обсуждения был одобрен во втором чтении. Рассмотрение в третьем чтении запланировано на 28 февраля.

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