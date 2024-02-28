Власти Читы отозвали согласие на митинг в память о Немцове и Навальном

Власти Читы отозвали свое согласие на проведение в городе митинга памяти Бориса Немцова и Алексея Навального 2 марта. Об этом сообщает телеграм-канал движения «Гражданская солидарность».

По его данным, накануне к организатору акции Александру Жданову пришли силовики и представители мэрии, которые вручили ему документ об отзыве согласования акции. В нем говорится, что причиной отзыва стала «экстремистская» деятельность Навального, а также причастность самого Жданова к деятельности запрещенного в России «общественного объединения».

Жданов пообещал обжаловать это решение властей в суде.

27 февраля «Гражданская солидарность» сообщила, что власти Читы согласовали проведение митинга памяти Бориса Немцова и Алексея Навального в городском гайд-парке. Организаторы акции в своей заявке писали, что планируют почтить память убитых политиков, а также выступить в защиту прав человека и против политических репрессий.

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