Из «Слова пацана» смонтировали предвыборный ролик

В сети появился ролик, призывающий голосовать на выборах, смонтированный из кадров популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

На фоне в ролике звучит песня на русском языке, положенная на музыку от официального саундтрека сериала — песни «Пыяла» группы АИГЕЛ.

Представители группы заявили «Медузе», что не имеют никакого отношения к агитационному ролику и звучащей в нем песне. «Бедная наша маленькая песня», — такое сообщение появилось в официальном телеграм-канале группы.

«Приходи, будь же пацаном, выбирай, голосуй, не останься чушпаном», — поется в песне, звучащей в ролике. Другая строчка из нее звучит так: «Нам пиндосы не указ, это зло против нас».

Ранее «Важные истории» и «Медуза» писали, что в администрации президента решили использовать ряд современных популярных российских фильмов и сериалов в качестве материала для производства предвыборной агитации. По данным изданий, речь шла про сериал «Слово пацана», а также фильмы «Лед 3», «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Пророк», сказку «По щучьему велению» и кинокартину «Воздух»

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