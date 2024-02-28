В Москве арестовали автора блога «Заметки детского врача» Сергея Бутрия

Хамовнический районный суд Москвы арестовал на 10 суток врача-педиатра, автора блога «Заметки детского врача» Сергея Бутрия по делу о возбуждении ненависти или вражды (статья 20.3.1 КоАП). На соответствующую карточку на сайте суда обратила внимание «Медиазона».

Издание отмечает, что суд назначил Бутрию арест еще 22 февраля. 28 числа его утвердили в апелляции.

В постановлении суда говорится, что поводом для преследования педиатра стало его интервью Катерине Гордеевой, которое он дал в марте 2023 года. В нем он в том числе рассуждал о войне в Украине и назвал происходящее «большой бедой».

Суд усмотрел в интервью «высказывания, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц, выделенной по социальному признаку – “врачи, разделяющие ценности российского общества”».

В интервью Бутрий в том числе процитировал строчку из песни «Страна дождей» NoizeMC: «Хочешь стать хорошим русским — полежи в гробу». Суд пришел к выводу, что, произнеся ее, врач выразил свое отношение к ценностям российского общества.

«Люди, которые согласны в этом обществе работать врачами, представлены им как жертвы социального насилия», — говорится в материалах дела.

О том, что в отношении Бутрия составлен протокол о возбуждении ненависти или вражды, стало известно 24 февраля.

Сергей Бутрий работает в московской Детской клинике доказательной медицины и ведет блог о детских болезнях и их профилактике. На его паблик во «Вконтакте» подписано почти 230 тысяч человек, в телеграме — более 110 тысяч, в фейсбуке — почти 64 тысячи.

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