На автора блога «Заметки детского врача» Сергея Бутрия составили протокол о возбуждении ненависти

В Хамовнический районный суд Москвы поступили материалы административного дела о возбуждении ненависти или вражды (статья 20.3.1 КоАП) в отношении врача-педиатра и автора блога «Заметки детского врача» Сергея Бутрия. На карточку дела на сайте суда обратила внимание журналистка Юлия Азарова.

На сайте Хамовнического суда фамилия Бутрия указана с ошибкой: там написано «Бутрия» вместо Бутрий. Однако знакомые медика подтвердили Азаровой, что протокол составлен именно в отношении него.

Что стало поводом для преследования врача, не сообщается. В медицинских чатах, которые изучил «Дождь», предполагают, что дело могли возбудить из-за интервью Бутрия Катерине Гордеевой, которое он дал в марте 2023 года. В нем врач в том числе рассуждал о войне в Украине и назвал ее «большой бедой».

Сергей Бутрий рассказывает о детских болезнях и их профилактике. На его паблик во «Вконтакте» подписано более 230 тысяч человек, в телеграме — более 110 тысяч, в фейсбуке — почти 64 тысячи.

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