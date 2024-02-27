Послание Путина покажут в кинотеатрах России

Послание Владимира Путина Федеральному собранию бесплатно покажут в кинотеатрах в 17 городах России. Об этом пишет издание «7х7».

Трансляция начнется в 12:00 29 февраля в кинотеатрах сети «Синема 5». В Перми по этому случаю уже появились афиши с фразой «Цели будут достигнуты». Издание отмечает, что в этом году в кинотеатрах уже показывали интервью Путина Такеру Карлсону.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что выступление Путина с посланием Федеральному собранию станет частью его кампании перед выборами президента, назначенными на март текущего года.

По данным издания, в нем Путин будет говорить о «технологическом, научном, военном» суверенитете России, а также о ходе войны в Украине. «Скорее всего, будет сказано о достигнутых результатах и ее целях. Вряд ли будут названы сроки ее окончания, но речь пойдет о том, что Россия добивается безопасности своих городов», — рассказали тогда источники газеты.

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