В Москве и Екатеринбурге на акциях движения «Путь домой» задержали несколько человек

В Москве и Екатеринбурге на акциях движения родственников мобилизованных «Путь домой», которое добивается возвращения своих родных с фронта, силовики задержали несколько человек.

В столице мероприятие проходило у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. Как пишет Sota, полицейские задержали там трех журналистов, но позже всех отпустили. В свою очередь, столичная прокуратура выпустила предостережение об ответственности за участие в несогласованных акциях «в связи с распространением в сети Интернет, в том числе в соцсетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы».

В ходе акции активисты «Путь домой» традиционно возложили цветы к могиле Неизвестного солдата. После этого они отправились в предвыборный штаб кандидата в президенты Владислава Даванкова.

Представительница «Пути домой» Мария Андреева рассказала, что она в конце января оставляла в штабе Даванкова обращение к нему с просьбой встретиться с представителями движения. По словам Андреевой, пока это обращение остается без ответа, так как сам Даванков все это время находится с рабочими поездками в регионах.

В Екатеринбурге активисты «Путь домой» пытались возложить цветы к мемориалу солдатам, погибшим в Афганистане и Чечне. В ходе акции силовики задержали пятерых человек — Полину Берескину, Наталью и Елизавету Казанцеву, Ивана Букина и Альберта Якупова, сообщает «ОВД-Инфо».

На Казанцевых и Берескину составили протоколы по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия (20.2 часть 5 КоАП). Букина, у которого мобилизовали отца, отпустили без протокола. В свою очередь, Якупову вменяют организацию несогласованного с властями публичного мероприятия. Его полицейские оставили на ночь в изоляторе.

Участники «Пути домой» также провели акцию в Петербурге. Около 20 человек возложили цветы на Марсовом поле, пишет «Бумага». О задержаниях там не сообщалось.

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