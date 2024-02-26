Силовики хотят получить доступ к камерам в магазинах и торговых центрах

Российские силовики хотят получить доступ к камерам видеонаблюдения в магазинах и торговых центрах, подключив их к единой государственной системой слежения. Об этом вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал газете «Ведомости».

По его словам, в ближайшее время в Общественной палате будет представлен проект нового регламента для ТЦ и объектов ритейла, который позволит силовикам получить доступ к записям видеокамер. При этом Люлин отметил, что для внедрения нового регламента потребуется не более двух лет.

По данным «Ведомостей», доступ к системам видеонаблюдения в торговых центрах и магазинах позволит силовикам осуществлять «поиск граждан в розыске, в том числе по тяжким статьям УК РФ», а также «усилить антитеррористическую защищенность». Предполагается, что видеокамеры в ТЦ и магазинах подключат к системе «Безопасный город».

Как сообщала «Роскомсвобода», с 1 февраля доступ к камерам в торговых центрах и магазинах получили силовики в Новосибирске. Соответствующее постановление в декабре 2023 года подписал губернатор региона Андрей Травников.

В свою очередь, «Коммерсантъ» писал, что Минцифры предложило создать единую национальную платформу для централизации всех действующих систем видеонаблюдения в стране. Стоимость реализации этого проекта в ведомстве оценили в 12 миллиардов рублей.

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