Пушилин заявил о «зачистке» Авдеевки от украинских военных

Авдеевка «зачищена» от украинских военных, но еще не до конца разминирована. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин.

«Да, Авдеевка зачищена, но это не значит, что разминирована и что там нет никаких опасностей», — заявил он. По словам Пушилина, в Авдеевка остается риск атак с воздуха, из-за чего там находиться по-прежнему опасно. Он добавил, что в городе остаются несколько сотен гражданских.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 17 февраля сообщил, что украинская армия выходит из Авдеевки. Он отметил, что такое решение было принято «исходя из оперативной обстановки, сложившейся вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих».

Бои за Авдеевку в Донецкой области шли с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако в начале февраля украинские военные аналитики сообщали о тяжелом положении ВСУ в Авдеевке, а также говорили о возможном оставлении города ради спасения защищавших его солдат.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.