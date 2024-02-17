Украинские военные выходят из Авдеевки — главнокомандующий ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия выходит из Авдеевки. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Исходя из оперативной обстановки, сложившейся вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — говорится в сообщении.

Сырский отметил, что украинские военные «сделали все возможное, чтобы уничтожить лучшие российские воинские части», а также нанесли российской армии «значительные потери в живой силе и техники». «Принимаем меры по стабилизации ситуации и сохранению позиций», — заключил Сырский.

Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский назвал вывод войск «правильным решением», так как российская армия, по его словам, «наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками».

Авдеевка — город в Донецкой области. Бои за него шли начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Однако в последние недели они стали интенсивнее, писала газета Financial Times. В начале февраля украинские военные аналитики сообщали о тяжелом положении ВСУ в Авдеевке, а также говорили о возможном оставлении города ради спасения защищавших его солдат.

Газета The Washington Post ранее писала, что захват Авдеевки стал бы «самой значительной» победой российской армии после провала контрнаступления ВСУ в 2023 году.

Александр Сырский был назначен новым главнокомандующим ВСУ 8 февраля. Его предшественник Валерий Залужный, который руководил украинской армией с начала российского вторжения, ушел в отставку.

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